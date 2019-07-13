Çocukların kavgasına büyükler de katılınca ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Batman'da Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, silah ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye taşıdı.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
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Çocuklarını yetiştiremeyen aileler çok ilgilenmiyorlar saldım çayıra mevlan kayıra hesabı yapıyorlar 1er yıl arayla 4 5 çocuk yapılır mı yapıyorlar sonra ilgilen liyorlar çocuklar akşama kadar sokakta geziyorlarCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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birbirini katledenlerin zaten belasini vermis iyimi.oldu yok cik olmadi amma hepdizdenmicikacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah esirgesin, çocuklar kavga etse de sonra barışır.. Müslüman öfkesine sahip olmalı...Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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bunlarin müslüman oldugunu nerden biliyorsun :))))))1 1 Yayından Kaldır
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Bu tür olaylardan medet bekleyen ve kan üzerinden olayı başka yere çekenin ahlakından şüphe duyarım. Herkse şapkası çıkarmalı ve insan odaklı düşünmelidir.. Bu tür şeylerden çıkar ve menfaat bekleyenin Allah belasını versin.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bırakın ölsün barbar kabileler, beyin olarak gitgide geriye gidiyorlar. Mö 3.000 de mezopotamya daki uygarlıklar yaşamaya devam etseydi keşke!Cevap Yaz 45 54 Yayından Kaldır
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haklisiin bende kurdum malesef barbar bir toplumdayiz vallahi burda afrika kabileleri gibililer1 2 Yayından Kaldır
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Erdalcel bu soy sop ırk işi değil olayı saptırma. Urfa da erzurum, batman daki barbarlıklar niye Tunceli veya Erzincan da olmuyor?! (Türk Kürt meselesine bağlama,aşiretlerde kürtte var türkte sıkıntı bölgelerde, zihniyette) bin yılda geçse erzurum Urfa aynı kalacak maalesef!12 2 Yayından Kaldır
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İlerde bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayabilecek. Ancak Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç. bu hadis sanki bu zaman için söylenmiş. . .10 2 Yayından Kaldır
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Akıl dağıtılırken şemsiyemi kullandın15 10 Yayından Kaldır