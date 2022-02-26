Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Arif Arslan - Güncel
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Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı

BATMAN'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı.

BATMAN'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14- 24 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'karşılıksız çekle işlem' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.


Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı

Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Jandarma, Güncel, Haberler

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