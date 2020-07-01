Bataklık Operasyonu'nda Türk Escobar Nejat Daş yakalandı mı? Nejat Daş kimdir?
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Bataklık Operasyonu'nda Türk Escobar Nejat Daş yakalandı mı? Nejat Daş kimdir?

9 ülkede ortak yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonu sonucu çok sayıda kişi göz altına alındı. Peki, Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Türk Escobar" Nejat Daş var mı?

Bataklık Operasyonu'nda Türk Escobar Nejat Daş yakalandı mı? Nejat Daş kimdir?
01.07.2020 08:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. 11 ilde 110 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı. Operasyonda Türk Escobar Nejat Daş da gündm oldu. Peki, Bataklık Operasyonu'nda Türk Escobar Nejat Daş yakalandı mı?

BATAKLIK OPERASYONU'NDA TÜRK ESCOBAR NEJAT DAŞ YAKALANDI MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 11 ilde 110 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Öte yandan Hürriyet'in aktardığına göre yakalananlar arasında Türk Escobar olarak bilinen Nejat Daş da bulunuyor. Yakalanan isimler arasında bir emniyet müdürü ile 2 polis memuru da var.

BATAKLIK OPERASYONU'NDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Ayrıca operasyon sırasında, 21 milyon TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyasının yanı sıra; 21 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makineleri ile 21 adet lüks otomobile el konuldu.

BATAKLIK OPERASYONU'NUN AMACI NE?

Operasyonun isminin "Bataklık" olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etme kapsamında operasyonun düzenlendiğini kaydetti. Suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Soylu, "Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı" bilgilerini verdi.

NEJAT DAŞ KİMDİR?

10 Aralık 1992'de Türkiye'de tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı. Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akdeniz sularında ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu yüklü olduğu ihbar edilen Kısmetim-1 gemisi kuşatıldı. Dört gün süren operasyon sonunda gemi Güney Kıbrıs açıklarında batırıldı. Gemide 3 ton 100 kilogram baz morfin olduğu iddia ediliyordu. Bu operasyondan yaklaşık bir yıl sonra 7 Ocak 1993'te ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Lucky-S gemisine düzenlenen operasyonda içinde 13 ton uyuşturucu olduğu iddia edilen gemi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili araştırmalar aynı 'kilit ismi' işaret ediyordu: Nejat Daş.

Polisten kaçarken Düzce, Bolu ve Antalya'da saklandığı ortaya çıkan Daş, 15 Kasım 1992'de yakalandı ve tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra da Sinop Cezaevi'ne nakledildi. Kısmetim-1'in batırılmasıyla ilgili olarak 29 Mart 1994'te İstanbul 2 No'lu DGM'de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. Lucky-S ile ilgili dava ise 1 No'lu DGM'de görülüyordu. Daş, 8 Kasım 1994 tarihinde görülecek duruşma için Sinop'tan getirildi. Duruşma sonrası yanındaki jandarmaları ikna ederek, kardeşi Vahdet Daş'ın Beyazıt'taki iş yerini ziyarete giden Daş, bir fırsatını bularak firar etti. Bu arada Lucky-S davası da 30 yıl ağır hapis ve 1 trilyon 94 milyar lira para cezasıyla sonuçlandı.

Daş, 7 Temmuz 1997'de bir İranlı ile birlikte Madrit'te 14 kilo eroinle yakalandı. Madrid'te Alcala Meco Hapishanesi'nde kalan Daş'ın iadesiyle ilgili 1998'de alınan karar geçen mart ayında İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından 'Türkiye'de işkence yapıldığı' gerekçesiyle kaldırıldı. Daş, mayıs ayında 700 bin euro kefaletle bırakıldı.21 Aralık 2003 günü, Malaga kentinde başlatılan operasyon da , ünlü alışveriş merkezi Carrefour'da İspanyollara eroin satan Türk şebekesine baskın düzenlendi. Operasyonda Nejat Daş ve eşi ile akrabası Hanefi Daş yakalandı. İspanyol güvenlik güçlerinin uzun zamandır izlediği Daş ailesinin, bu ülkedeki tüm eroin dağıtımından sorumlu olduğu belirtildi. 'Türk mafyasının beli kırıldı' denilen operasyonda, 70 kilo eroin de ele geçirildi ve Nejat Daş tutuklandı.

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