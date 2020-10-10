Başkentte hastanede yangın (1)
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Başkentte hastanede yangın (1)

10.10.2020 01:50 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:56

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1. katta bulunan psikiyatri bölümünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki hastaları tahliye etti. (1)

Başkentte hastanede yangın (1)
Başkentte hastanede yangın (1)
Başkentte hastanede yangın (1)
Başkentte hastanede yangın (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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