Başkentte hastanede yangın (1)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1.