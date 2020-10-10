Başkentte hastanede yangın (1)
10.10.2020 01:50 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:56
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1. katta bulunan psikiyatri bölümünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki hastaları tahliye etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey