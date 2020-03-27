Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü
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Çankaya, 3. Sayfa

Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü

Ankara'nın liseli bir grup genç, kız arkadaşlarını sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla dövdü.

27.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:24
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı.

TAŞ ATIP SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı. Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı.

Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ankara'da liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası

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