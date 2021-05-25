Başkan Turanlı: "Millet parkı projesini hayata geçirelim"
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Başkan Turanlı: "Millet parkı projesini hayata geçirelim"

Başkan Turanlı: 'Millet parkı projesini hayata geçirelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kent Park Projesi yerine Millet Parkı Projesini hayata geçirmek için çağrıda bulundu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kent Park Projesi yerine Millet Parkı Projesini hayata geçirmek için çağrıda bulundu.

Kahta Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, amaçlarının ilçeye hizmet etmek olduğunu belirterek, tüm siyasi partilere hizmet etmek için çağrıda bulundu.

Başkan Turanlı, "Seçim öncesi halkımıza taahhüt ettiğimiz projelerimizi imkanlarımız dahilinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bazı projelerimiz için yer tahsisinin yapılması şartıyla hayata geçireceğimize ilişkin beyanatlarımız kitapçığımızda duruyor. Ayrıca diğer bazı projelerimiz için yer tahsisi taleplerimiz ile ilgili vekillerimizi ziyaretimizde kendilerine sunduğumuz dosyalarda da mevcuttur. 2019 yılında yapmış olduğumuz tahsis taleplerine ilgili kurumlardan olumsuz cevaplar alınmış olup; tahsis taleplerimizi 2020 yılında tekrar güncelleyip projelendirip ilgili kurumlara resmi olarak gerekli yazışmaları yaptık, olumlu cevaplarını beklemekteyiz. Kahta'nın bir 5 yılının daha kaybolmasını istemiyoruz. Kimin yaptığı önemli değil. Siz başlarsınız yapmaya, tamamlanması başka bir arkadaşımıza kısmet olur. Önemli olan Kahta'mızın menfaatleridir. Bizimde projelerimiz var, Engin beyin de projeleri vardı. Halkımız, ilçemiz için faydalı olacak projeleri gelin birlikte hayata geçirelim.

Toprak Mahsulleri Ofisinin yerine Kent Parkı Projesini 'tahsisinin sağlanması halinde' hayata geçireceğimizin sözünü seçim öncesi hazırladığımız kitapçığımızda belirtmiştik. İlgili Bakanlıkla yapmış olduğumuz tahsis talebimize olumsuz cevap geldiğinden dolayı projemizi gerçekleştiremedik. Fakat bizim projemize benzer bir projeyi Millet Bahçesi Projesini hayata geçirelim. Kahta'mız kazansın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Turanlı: 'Millet parkı projesini hayata geçirelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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