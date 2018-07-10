Başkan Tosun, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'nin hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sorunların belirlenmesi kapsamında Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un başkanlığına gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik Şentürk, Kula Belediye Meclis Üyesi İlyas Macun, MASKİ Şefi Mahmut Kırkağaçlı, Kula Belediyesi Birim Müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tosun, Kula'ya yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve yatırımlar noktasında bütün muhtarları bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ ARTIK MERKEZDEN UZAK MAHALLELERDE

Toplantıda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve kimsesizlere yönelik başlattığı evde bakım hizmetinin merkezden uzak mahallelerde de faaliyet göstereceğini ifade etti.

BAŞKAN TOSUN; "BİZİM AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETMEK"

Kula'nın, 2014 yılından bu yana hem merkez hem de merkezden uzak mahallelerde uzun zamandır göremediği kadar hummalı bir alt yapı ve üst yapı çalışmasıyla karşılaştığını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Kula Belediyesi olarak biz her zaman 60 mahallemize dengeli şekilde hizmet etmeye gayret ettik. Yıllardır hiçbir vasıtanın giremediği, vatandaşların zorlukla gidip geldikleri tarla yollarını açtık. Taş döşenmemiş alt yapısı yenilenmemiş mahallelerimize ulaşarak sıkıntılarını giderdik. Bizim amacımız çözüm üretmek, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak. Mahallelere yönelik çalışmalarımız öncelik sırasına göre devam edecek ve yapılan hizmetler halkımızın kullanımına sunulacak." dedi.