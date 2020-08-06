Başkan Şayir'den Ellibeş'e hizmet sunumu
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Başkan Şayir'den Ellibeş'e hizmet sunumu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'e ilçede tamamlanan ve yapılacak olan hizmetler hakkında sunum yaptı.

Başkan Şayir'den Ellibeş'e hizmet sunumu
06.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:37

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'e ilçede tamamlanan ve yapılacak olan hizmetler hakkında sunum yaptı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendiren hizmet sunumu programının son durağı Dilovası oldu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'e yaptığı çalışmaları tek tek anlattı. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen hizmet sunumu toplantısına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Ellibeş'e sunum eşliğinde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte ilçemizin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde sözünü verdiğimiz birçok projemizin temelini oluşturduk. Bu süreçte çalışmalarımıza destek veren hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve partimizin her kademesinde görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hazırlanan sunumu beğendiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, "Seçim sathında halkımıza taahhütlerde bulunduk. Dilovası'nda da Hamza Şayir Başkanımızla yola çıkarken halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerin yerine getirilmesi için partimiz ve belediye başkanımız üzerine düşeni yapacaktır. Bizde bu yapılacak olan çalışmaları hem denetleyip hem de tıkanılan yerde başkanımıza destek olmak için yapılan çalışmaları gözden geçiriyoruz. Hamza Başkanın şu ana kadar yaptığı çalışmalara baktığımızda Dilovası'nın önemli yol kat ettiğini görüyoruz. Kısa sürede bu kadar yol alan Hamza Bey'in beş yılda taahhütlerinin de üzerinde projeyi Dilovası'na kazandıracağına inanıyor, yapılan çalışmalar ve sunumdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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