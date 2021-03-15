Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama
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Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama

15.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:18
Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Kulat, "Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ettik. Pandemi öncesi ve pandemi sürecinde, ilçemizdeki sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek, çalışmalarında başarılar diledik" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama
Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama
Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama
Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama
Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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