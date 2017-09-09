Başkan İkiz, Şampiyon Güreşçiyi Konuk Etti

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası grekoromen 85 kiloda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun onuruna yemek verdi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe İkiz ve başarılı güreşçi Muhammet Furkan Dursun ile babası Aydın Dursun, dedesi Dursun Dursun, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu katıldı.



İkiz, dünya şampiyonu Muhammet Furkan'ı tebrik ederek, "Her zaman kardeşimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. O sadece Havza'nın değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. İnşallah kardeşimizi ileri ki yıllarda olimpiyat şampiyonu olarak Havza'da bir kez daha karşılayacağız. Ailesine böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.



Muhammed Furkan ise olimpiyatlara katılarak şampiyon olmayı hedeflediğini belirterek, "Öncelikle hedefim eğitimimi tamamlamak ve Türk sporuna hizmet etmek. Allah nasip ederse ülkemize bir de olimpiyat şampiyonluğu yaşatmak." diye konuştu.



Başakşehir Güreş Derneği Genel Sekreteri ve Muhammed Furkan'ın babası Aydın Dursun ise her zaman çocuklarına destek olduklarını dile getirerek, "Bir baba olarak bundan daha büyük gurur yok." ifadesini kullandı.