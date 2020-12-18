Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
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Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor

18.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:25
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet Aracı ile son durağı Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahalleleri oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet Aracı ile son durağı Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahalleleri oldu. "Belediye başkanının makamı sokaklardır" anlayışı ile her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanak yağışın etkili olduğu alanları ziyaret ederek esnafın ve mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Ömer Günel, son olarak Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Soğucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozok, ve Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı'dan bilgi alan Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çengel, Özgür Batçıoğlu, Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol, Emre Fazlılar, birim müdürleri ile İYİ Partili ve CHP'li ilçe yöneticileri eşlik etti. Geçtiğimiz hafta sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalarla bölgedeki altyapı sorunlarının 2021 yılında tamamen çözüleceğini belirtti.

Üç mahalleye yağmur suyu hattı döşeneceğini ifade eden Başkan Ömer Günel "Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Güzelçamlı, Davutlar ve Soğucak Mahalleleri'nde aşırı yağışlardan sonra ekip arkadaşlarımla birlikte bir inceleme gezisinde bulunduk. Aynı zamanda hemşehrilerimizle konuşup dertlerini dinledik. Yapmış olduğumuz tespitlere göre Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıp, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz. Biz bütün mahallelerimize eşit mesafedeyiz ve tüm mahallelerimize en kaliteli hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Kentimizde yaşanan tüm alt ve üst yapı sorunlarının takipçisiyiz. Kuşadası Belediyesi olarak hiçbir konu ile ilgili olarak 'yetki ve sorumluluk alanımızda değil' demedik, demeyeceğiz. Kentimizi ve hemşehrilerimizi ilgilendiren her sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüyüz. Çözüme kavuşana kadar hiçbir sorunun peşini bırakmıyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor
Başkan Günel sorunları yerinde çözüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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