Başkan Demir: "Attığımız her adımda derdimiz Samsun'un menfaati"
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Başkan Demir: "Attığımız her adımda derdimiz Samsun'un menfaati"

Başkan Demir: 'Attığımız her adımda derdimiz Samsun'un menfaati'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir atılan her adımda, alınan her kararda kentin menfaatini düşündüklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir atılan her adımda, alınan her kararda kentin menfaatini düşündüklerini söyledi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) 2 yıllık performansının hiçbir su idaresinde olmadığını belirten Mustafa Demir, "Özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sayaç bakım ücretini alan iller arasında Samsun 13'üncü sırada. Bunun üzerine laf söylemek doğru değil. 1300 çalışanımız var ve hepsi de bu şehir için gayret içerisinde. Eleştiri yapılacak ama eleştiri yapılırken de o çalışanlarımızın emeklerini ve gayretlerini yok saymamalıyız. Sayaç sökme takma işleminin bedeli tamamen bakanlık tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yayınlanmış bir değer. Bu da 37 lira 20 kuruş. 10 yılda bir damga mührü süresi dolan sayacın değiştirilmesi zorunluluğu var. Bu bakımdan SASKİ ile ilgili yapılan bu eleştiriyi doğru bulmuyorum" dedi.

"ASELSAN planlıyor"

Samsun için siyasi kurum temsilcilerin daha hassas davranması gerektiğini dile getiren Başkan Demir, "Buradan tüm siyasi parti temsilcilerimize sesleniyorum. Kurumlarımızı ve şehrimizin geleceğini koruyalım. Bizim derdimiz belediyemizin mevcut imkanlarını verimli kullanmak. Önümüzdeki süreçte SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama sistemi programlarına geçeceğiz. ASELSAN ile çalışıyoruz. Yatırımlarımızı hayata geçirerek sürekli borçlarımızı aşağıya düşürüyoruz" diye konuştu.

1,5 milyarlık yatırım

SASKİ olarak yatırıma devam edeceklerini belirten Demir, şunları söyledi:

"19 Mayıs tarafında bir tane, Atakum'da bir tane ve İlkadım'ı içine alan bir tane arıtma tesisleri yapacağız. Proje çalışmasını başlattık. Çünkü gelecekte şehrimize hizmet edecek kişiye bugün 10 liraya yapılacak işi gelecekte 40 liraya mal ettirme yükünü bırakamam. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda Samsununumuzun menfaatini düşünüyoruz. SASKİ olarak 1,5 milyarlık yatırım yapmak zorundayız. Bu yatırımı bitirdiğimizde Türkiye'de hatta dünyada sayılı şehirler arasına gireceğiz. SASKİ şu anda çok verimli çalışıyor. İlçelerimizi kuvvetlendiriyoruz. Samsun'da üniversite sapağından 19 Mayıs'a kadar o bölgeyi kanaviçe gibi işliyoruz." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Attığımız her adımda derdimiz Samsun'un menfaati'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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