Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi Mezarlığı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde minaresine yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami'sinde yapılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Camide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin meftun olduğu mezarlığın içerisinde olduklarını belirterek, Seyyid Burhaneddin Cami'sinin 1940'lı yıllarda yapıldığını, daha sonraki süreçte de tescillenmiş olan caminin minaresine yıldırım düşmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar restore edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar gören minarenin tadilat ve restorasyonunun yeniden projelendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tescilli bir yapı olduğu için kurum bilgileri dahilinde projelendirilip her bir taşını ayrı ayrı yere indirirken, hasar görmüş olan ve tümünü elden geçirmek durumunda olduğumuz taşları numaralandırmak suretiyle restorasyona uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar görenleri tekrar kullanamıyoruz. Hasar görmeyen taşlarımızı yerinde görmek suretiyle numaralara uygun olarak projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ekibine, buradaki çalışan yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Allah kazadan, beladan esirgesin ve bu güzel Selçuklu şehrimizi inşallah daha nice binli yıllara taşısın diye dua ediyorum."

Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Berdan Mardini Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:39:50. #1.14#

title