Başkan Biçer'den gazeteci Yenen'e geçmiş olsun ziyareti
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Başkan Biçer'den gazeteci Yenen'e geçmiş olsun ziyareti

Başkan Biçer'den gazeteci Yenen'e geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, uzun yıllar gazetecilik hizmetleri bulunan Mehmet Yenen'e (72), geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, uzun yıllar gazetecilik hizmetleri bulunan Mehmet Yenen'e (72), geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Biçer, bir hafta önce Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde bir ameliyat geçiren gazeteci Mehmet Yenen'i evinde ziyaret etti. Biçer "Simav Belediyesi Gazetesi, radyo ve televizyonunda emeği bulunan ve ilçemizde uzun yıllar ulusal basın temsilciliği yapan Mehmet Yenen'e geçmiş olsun ziyaretin bulunduk. Sağlıklı bir ömür geçirmesi dileklerimizi ilettik" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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