Başkan Ayşe Çakmak Stk Ziyaretlerini Sürdürüyor
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Başkan Ayşe Çakmak Stk Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Ayşe Çakmak Stk Ziyaretlerini Sürdürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ziyaretler kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ziyaretler kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor.

Görme Engelliler Derneği, Milli Türk Talebe Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Derneğini ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle görüşen Başkan Çakmak, üyelerin istek ve taleplerini dinledi.

İlçede faaliyet gösteren tüm STK'ları önemsediklerini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Biz göreve başladıktan sonra ilçemizi birlikte yöneteceğiz dedik ve ona yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Tüm kesimlerle bir araya gelip öneri, fikir ve düşüncelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bu ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. " dedi.

Başkan Çakmak'a teşekkür eden STK temsilcileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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