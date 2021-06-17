Başkan Aslan'dan Kahta Belediye Başkanı Turanlı'ya ziyaret:

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı ziyaret etti.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ziyarette bulunurken çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ele alınan konuların başında geçtiğimiz günlerde Kahta ilçesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı ve buna bağlı olarak ilçeye yapılması öngörülen yatırımlar konuşuldu.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, belediyenin toplantı da dile getirdiği; yeşil alanlar ve Kent Parkı Projesinin ilçe adına önem arz ettiğini bu anlamda kendilerinin de basın olarak ilçenin gelişimi için basın olarak çalışmaların takipçisi olacağını belirterek, Başkan Turanlı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kahta Belediye Başkanı Turanlı ise ilçenin gelişimi açısından basının desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak "AGAD Başkanı ve Mercan TV İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, bizi ziyaret etti. Nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler