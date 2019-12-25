: Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti. Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında Tunus heyetinin salona sigara içip gelmesi ve salonun sigara kokması Erdoğan'ın dikkatini çekti.

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SAĞLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. "Libya'da bir an önce ateşkes sağlanmalı" diyen Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bundan daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu.

"YUNANİSTAN'IN LİBYA İLE NE ALAKASI VAR?"

Türkiye'ye karşı yaptırım hevesleri bu dönemde arttı. Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok. Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Bu konuda yetki sahibi 2 ülke var Libya ve Türkiye.

Libya'nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber gerçekleştirdik. İstanbul'da kendilerini ağırladık müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM'den de mutabakat metnini anlaşmayı geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayı devam ettireceğiz. Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız. Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?

"BUNLARIN HİÇBİR BAĞI YOK"

Hangi bağlantıları var? Türkiye ise davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır."

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