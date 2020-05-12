Başhekim Güngör, Hemşireler Gününü kutladı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör, hastanede görev yapan hemşirelere çiçek vererek Hemşireler Gününü kutladı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör, hastanede görev yapan hemşirelere çiçek vererek Hemşireler Gününü kutladı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör, Hemşireler Gününü unutmadı. Başhekim Güngör, hastanede görev yapan hemşireleri ziyaret ederek çiçek verdi. Güngör, hemşirelerin sağlık sisteminin parçası olduğunu ifade etti.

Başhekim Güngör, "Hastalığı hekime, hastayı hemşireye emanet ediniz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez parçası olan, kalplerindeki sevgiyi ellerine aktarıp şefkatle insanlığa hizmet eden, hayatın ilk anından itibaren yanımızda olan, sağlık camiasının beyaz melekleri, fedakar hemşirelerimizin anlamlı gününü yürekten kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA