Basbayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya m? Basbayağı ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " basbayağı". Peki, basbaya nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya mı yazılır? Pembe ne demek?

Basbayağı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Basbayağı TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, basbaya nasıl yazılır? Basbayağı mı, basbaya mı? TDK'ya göre basbayağı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. BASBAYAĞI NASIL YAZILIR? BASBAYAĞI MI, BASBAYA MI? Basbaya: Yanlış Basbayağı: Doğru TDK'YA GÖRE BASBAYAĞI NE DEMEK? Basbayağı (ba'sbayağı) 1. sıfat Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi: "Simitçi kumraldı, saçları dökülmüştü, evet basbayağı keldi adam." - Ahmet Ümit 2. zarf Alışıldığı üzere. ## 12937430##