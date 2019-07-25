Başbakanlık görevini devralan Johnson ile Juncker arasında Brexit restleşmesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaparak yeni görevini tebrik etti. Juncker, Johnson'a geçtiğimiz Kasım ayında eski Başbakan Theresa May'in onayladığı ayrılma anlaşmasının Avrupa Birliği ile yapılacak "en iyi ve tek anlaşma" olduğunu söyledi.

Johnson ise telefon görüşmesinde eski Başbakan Theresa May ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın mevcut haliyle parlamentodan geçemeyeceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle