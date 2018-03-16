Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da Kalp Krizi Geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Eşi...

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da Kalp Krizi Geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Eşi...

IHAAW175959-SIY/16-03-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da Kalp Krizi Geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Eşi...

IHAAW175959-SIY/16-03-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 16.03.2018 17: 59: 59 TSI
NNNN - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et