Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da Kalp Krizi Geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Eşi...
IHAAW175959-SIY/16-03-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
IHAAW175959-SIY/16-03-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 16.03.2018 17: 59: 59 TSI
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