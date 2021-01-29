Başarılı bir diyet için dirençli nişasta tüketilebilir

Başarılı bir diyet için dirençli nişasta tüketilmesini öneren Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, dirençli nişastanın hangi besinlerde bulunduğunu ve faydalarını anlattı.

Başarılı bir diyet için dirençli nişasta tüketilmesini öneren Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, dirençli nişastanın hangi besinlerde bulunduğunu ve faydalarını anlattı. Şahin, "Açlık hissini baskılar ve iştah üzerinde etkili olarak vücut ağırlığı denetimi sağlamasıyla obezite tedavisinde kullanılır. Postprandiyal glisemik yanıtı değiştirerek, hipoglisemiyi önler ve hiperglisemiyi azaltır" dedi.

Dirençli nişasta, diyetlerin önemli bir unsuru haline geldi. Vücutta sindirilemeyen dirençli nişasta, diyet lifi kapsamında yer aldığını söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Kübra Şahin, "Sağlıklı insanların ince bağırsaklarında sindirilmeyen ve emilmeyen, ancak kolondaki yerleşik mikroflora ile kolonda fermente edilen nişasta veya nişastalı gıda ürünlerinin toplamına dirençli nişasta denir. Vücutta sindirilemeyen dirençli nişasta, diyet lifi kapsamında yer almaktadır" dedi.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Dirençli nişastanın en fazla fasulye türlerinde, en az ise buğday, pirinç, mısır, darı ve arpa gibi tahıl ürünlerinde bulunduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şahin, dirençli nişasta açısından önemli gıda kaynaklarını şöyle sıraladı:

"Tam tahıl ve susam gibi tohumlar ile baklagiller, pişirilip soğutulmuş pirinç, pişirilip-soğutulmuş makarna, çiğ ve pişirilip soğutulmuş patates, olgunlaşmamış muz, mısır nişastası, kahvaltılık gevrekler, ekmek ve buharda pişirme uygulaması ile üretilen besinlerin de dirençli nişasta açısından önemli gıda kaynaklarıdır."

DİRENÇLİ NİŞASTANIN 4 FAYDASI

Nişastanın faydalarını anlatan Şahin, "Açlık hissini baskılar ve iştah üzerinde etkili olarak vücut ağırlığı denetimi sağlamasıyla obezite tedavisinde kullanılır. Postprandiyal glisemik yanıtı değiştirerek, hipoglisemiyi önler ve hiperglisemiyi azaltır. İnsülin duyarlılığı ve glukoz yanıtı iyileştirdiğinden dolayı insülin direnci ve Tip 2 DM riskini azaltır. Kan lipid düzeyleri üzerinde azaltıcı etki gösterdiği için kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Bağırsak pH'sını düşürerek çinko, kalsiyum ve magnezyum emilimi artırdığı, inflamasyon ve bağırsak hastalıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, bağırsak immün fonksiyonunu düzenler ve mikrobiyota aktivitesini düzenler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı