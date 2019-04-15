Bariyerlere Saplanan Otomobil, Uçuruma Yuvarlanmaktan Kurtuldu

Bariyerlere Saplanan Otomobil, Uçuruma Yuvarlanmaktan Kurtuldu

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplanarak uçuruma yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BARİYERLERE SAPLANDI

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ersin Koz yönetimindeki 06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere saplandı.

UÇURUMA YUVARLANMAKTAN KURTULDU

Kazada, omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir bariyere saplanan otomobilin, yaklaşık 800 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

İşte o görüntüler;

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (23)

  • ZERRİN:
    Kılıç zoruyla atalarımızın ikna edildiği kutsal ve yüce islam inançlarının sosyal olaylardaki geliştirici ve gerçekleştirici etkileri gerçekten yadsınabilecek gibi değildir.
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  • BURASI DÜZCE:
    Ermenekte kilise varmış ve Hristiyan Türklerin olduğu söyleniyordu. Zamanında avrupaya yetiştirilmek ve ülkeyi geliştirmek için gönderilip asimile olup gelenler yerleşmiş diyorlardı. gerçekte var mı böyle birşey.
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