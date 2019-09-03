Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Başkent Ankara'da 49 yaşındaki Cihan A., barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Annesini kanlar içinde gören talihsiz çocuk, bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı.

03.09.2019 13:11
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cihan A. (49), barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi N.K.'yi (42), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda N.K.'yi saldırganın elinden çevredekiler kurtardı. Ağır yaralanan N.K., hastanedeki tedaviyle yaşama tutunurken, çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BARIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi. Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti. Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi.

ANNESİ KANLAR İÇİNDE KALINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken, çevredekiler olaya müdahale etti. Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp, tekme tokat dövdü. Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.

YAŞAMA TUTUNDU

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A. ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alındı. Cihan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"PİŞMANIM, EVLENMEK İSTİYORUM"

Cihan A., sorgusunda N.K.'yi eski eşinden kıskandığını, bu yüzden aralarında bir süredir sorun olduğunu söyledi. Olay günü N.K. ile barışmak için dondurma alarak yanına gittiğini ileri süren Cihan A., "Oğluna dondurma verdim. Çocuk sevinerek dondurmayı yemek için hastaneye girdi. Sonra N. ile konuşmaya başladık. 'Bu ilişki biterse ailemin yüzüne nasıl bakarım?' dedim. Bana hakaret etti. 'Hayatımdan çık git' dedi ve eliyle itekledi. Bir an kendimi kaybettim. Beynim döndü. Kişisel korunmam için arkadaşımın dükkanından aldığım ekmek bıçağıyla vurmaya başladım. Bıçağı kaç sefer ve neresine vurduğumu bilmiyorum. Ancak teyzesinin kızının aramıza girdiğini hatırlıyorum. Bütün cadde üzerime saldırdı ve bana vurmaya başladılar. Bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.

"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

5 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gün süren tedaviyle yaşama tutunan N.K. ise ifadesinde Cihan A. ile 4-5 yıldır tanıştığını, ilk yıl aralarında bir ilişki olduğunu; ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Cihan A.'nın kendisini saplantı haline getirdiğini, olaydan bir gün önce de zorla evine geldiğini ileri süren N.K., "Ayrılmak istedim; ama peşimi bıkamadı. Olaydan bir ay önce evimi yakmaya kalktı, beni öldürecekti; ama polisi arayınca gitti. Olay günü hastane önünde bana kavuşmak ve barışmak istediğini, pişman olduğunu söyledi. Kabul etmeyince ne olduğunu anlamadan birden bire bıçakladı. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Yaşadığım için çok şanslıyım. Allaha şükrediyorum. Beni vatandaşlar kurtardı. Onların sayesinde hayattayım. Onlar olmasaydı şimdi toprağın altındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (77)

  • ......:
    Beyler ! Mümkünse eş ve sevgililerinizin karşısına ateşli ve kesici silahlarla çıkmayın. Belli ki, sizde bir öfke patlaması oluşuyor ve bu kontrolsüz öfkenizi bastıramıyorsunuz. Bayanlar ! Mümkünse siz de bu sivri dilinize bıraz da olsa hakim olun. Belli ki başınıza ne geliyorsa bu tutamadığınız çenenizden dolayı geliyor. . Yeter, artık YETER !
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  • XYXYXYXXXXX:
    Alistik artik. Kadina siddet günlük hayatimizin parcasi. Herkes hergün siddetin yenisini deniyor.
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  • NURGUL UN:
    sıdetile kınıyorum kadına sıdet hayır yazık bu kadınlara anneler olmesın cocuklar yetım l kalmasın ne olur buna dur dıyın artık
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  • XANNE:
    bir kadın bir anne olarak yapılanın kötülük ayrı ama bu kadınalrından biraz kendine çeki düzen vermesi lazım . . eşinden ayrılabilirsin başka biride hayatına girebilri ama bir evlat dünayaya getirmişssen iki değil oniki kere düşünmelisin . ya senin aşkla meşkle ilişkiyle işin olmasın be kadın önce sana muhtaç çocuklarını belli bir yaşa getir kendilerini kurtarsinlar. onadan sonra ne yaparsan yap. ben bu kadınlara azmış diyorum. hem iki çocuk doğur daha okula başlamadan hayatlarını karart :(
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  • XANNE:
    aa kadın haketmiş beter olsun sakın başkasını sevmesin sevilmesin hayatı boyunca kalbini aşka kapasın diye bir cümle kurmadım. eşinden neden boşandığınıda açıkçası merak etmedim. sebebi ne olursa olsun evlatları öncelikli olmalı bence. eğer hayatın bir erkekten ibaret olmadığını anlarsa kadınlar ayaklarının üstünde daha iyi dururlar. küçücük evladınla alakadar olmak yerine başka seçimler bana doğru gelmiyor. heleki bu devirde hergün 3-5 şiddet cinayet haberi duyarken çok daha temkinli olmak gerekli
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  • NEZAKET:
    XANNE?ERKEKLERDEN SONRA EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ HEMCİNSİMİZ DİYORUZ YA İŞTE BUDA KANITI. NASIL BİR ŞEYDİR BU YAAA. CANİCE BIÇAKLAYAN ERKEK BOZUNTUSU SUÇSUZDA KADIN MI SUÇLU. Hadi bunu geçtik. Canice katledilen kadınların hepsi boşanmış mı da katledildiler. insanların zaten bu olaylara karşı sinirleri bozuk birde sizin gibi düşencesi olan hemcinslerimde yok mu . AKLIMIZ YERİNDEN ÇIKIYOR.
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  • ARITMETIK SAZAN:
    Kadin diyorsun? Yani kadin sadece ANNE mi oluyor? Yoksa kadin olma hakki da var mi? Sevmek yasaksa, sende bu hakka sahip degilsin bacim. Kadinlari böyle elestiremezsin!
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  • KAANESMA:
    Sen asla bir Kadin ve Anne olamassin !Kadinin eski kocasindan niye ayrildigni biliyormusunda ahkam kesiyosun ! Ahlak Polisimisin sen ?!Kadin eski kocasindan ayrildi diye baska biriyle tanisma imkani olamazmi ? O Insan degil mi ?Iyi ozaman adam istedigni yapsin kahrini ceken kendi hayatini feda eden kadin olsun !Oldu canim. Biraz Empati kurmaya denesen ??
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