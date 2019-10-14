Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

14.10.2019 10:06

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı savaş olarak nitelendirip," Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" sözleriyle büyük bir tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisini çeken bu açıklamalarının ardından Akıncı, gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Akıncı, "Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var." dedi.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gören açıklamasının ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Tepki çeken paylaşımlarla ilgili Akıncı, "Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs'ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERİ BURADAN ANLAMAK ZOR"

Türkiye'deki atmosferi Kıbrıs'tan anlamanın zor olduğunu belirten Akıncı "Türkiye'deki atmosferi Buradan çok iyi anlamak imkansız. O duygu seli içinde bizim vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA DİYALOG KANALLARI AÇILSIN"

Nagehan Alçı'nın"Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?" sorusuna Akıncı, "Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün vs demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim" sözleriyle cevap verdi.

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili söylediği skandal sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert bir uyarı geldi. "Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor" diyen Erdoğan, "Yeri geldiğinde bizden gerekli cevabı alacaktır" ifadelerini kullandı.

AKINCI NE DEMİŞTİ?

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, "ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu" diyerek Facebook hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaştı. "Mesele 'Türkiye'nin iyiliği nerededir?' sorusunun yanıtındadır. " diyen Akıncı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu sorunun gerçek muhatabı elbette Türkiye'de yaşayanlardır. Ama benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye'nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü - Kürdü - Arabı ve Türkmeni ile tüm bölge halklarının dialog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır."

Akıncı değerlendirmesinin devamında Türkiye ile Suriye arasında "en erken zamanda" diplomatik ilişki kurulması gerektiğini de savundu. Açıklamalarının devamında Akıncı, 1974 yılındaki Barış Harekatı'nı da hatırlatarak şu karşılaştırmayı yaptı: "1974 yılında 27 yaşındayken, Faşist Yunan Cuntasının neden olduğu Türkiye'nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa'da Dereboyu'ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk- Kürt- Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."