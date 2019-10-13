Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor

13.10.2019 14:05

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerliyor. Havadan ve karadan bölgeyi ablukaya alan Türk ordusu, operasyonda ise yüzyıllardır kullanılan Hilal Taktiğini kullanıyor. Hilal Taktiği ile merkez bölgeleri teröristlerden temizleyen askerler, başarılı bir şekilde operasyonu icra ediyor.

YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEYEN SAVAŞ STRATEJİSİ

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehir merkezine doğru ilerleyişini Mehmetçik'in kontrolünde sürdüren Suriye Milli Ordusu, kentin doğu kısmını ele geçirdi ve kent merkezine giriş yaptı. Türk savaş birliklerinin savaşlarda kullandığı Hilal Taktiği kullanan TSK, Barış Pınarı'nda da bölgeyi hızlı bir şekilde teröristlerden arındırdı.

MERKEZLERE GİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'nın kontrolündeki Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına almıştı. Resulayn, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin tam karşısında yer alıyor.

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan, Fırat'ın doğusunda bulunan bir şehirdir. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan kent, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırmak istediği bölgeler arasında yer alıyor.

HİLAL TAKTİĞİ NEDİR?

Büyük çoğunlukla okçu süvarilerden kurulu olan Türk savaş birlikleri, at sayesinde sağlanan sürat vasıtasıyla, ağır hareketli ve sıkı saflar halinde kütle muharebesi yapan yabancı ordular karşısında üstünlük sağlıyorlardı. Kendi taktiklerini uygulamak için ordularını daima hücum esasına göre düzenleyen ve eğiten Türkler'in savaşında en belirgin özellik, düşman cephesinde şaşkınlık yaratan "baskın" şeklindeki hücumlardır.

Türk orduları, savaşlar sırasında taktiklerini iki aşamada gerçekleştiriyorlardı: Sahte ric'at (geri çekilme, kaçma) ve pusu. Yani, kaçıyor gibi geri çekilerek, düşmanı çembere almak üzere, pusu kurulan bölgeye kadar çekmek.

Bu savaş usulüne, Türk yurdunun eski adından dolayı "Turan Taktiği" denilmiştir. Bu taktikle kazanılan ve dünya harp tarihinde yerini alan savaşlar arasında 1071 Malazgirt, 1396 Niğbolu, 1526 Mohaç ve 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi örnek gösterilebilir.