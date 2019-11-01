Barış pınarı harekatı bölgesinde eyp infilak etti: 1 şehit, 6 yaralı

01.11.2019 07:18

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şehit asker için başsağlığı, yaralı askerler için ise acil şifa dileklerinde bulunuldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız, hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit olması, 6 askerin de yaralanması nedeni ile başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında, Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA