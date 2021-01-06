Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu
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Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu

06.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:18

Sihirli Annem dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun başrolünde olduğu Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı dahil oldu.

Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan ve öpüşme videosu ifşa olan Survivor 2020 yıldızı Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın kanatları altına girdi.

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu

HANGİ KARAKTERE CAN VERECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Başrollerini Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun paylaştığı Exxen'in dizisi Sihirli Annem'in kadrosuna Survivor 2020'de yarışan Nisa Bölükbaşı dahil oldu. Survivor Nisa Bölükbaşı'nın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

Nisa Bölükbaşı'nın dizide hangi karaktere can vereceği ise merak konusu oldu.

Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu
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