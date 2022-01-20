Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm canlı izleme linki | Yeni bölümde neler olacak, 17. fragmanı yayınlandı mı?

Barbaroslar canlı izle! TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 16. bölümü ile ekranlara geliyor. Tarihi dizi izlemeyi sevenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir, oyuncuları kimler, yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırıyor. Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar canlı full HD izle! Barbaroslar 16. bölüm izle!

Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar 16. bölümü bugün ekranlara gelecek. Barbaroslar canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Barbaroslar canlı izleme linki, Barbaroslar 16. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar yeni dizi 16. bölüm canlı izle! Barbaroslar yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar 16. bölüm full HD izle! Barbaroslar yeni dizi yeni sezon ilk bölüm canlı seyret!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni 16. bölüm 20 Ocak Perşembe günü ekranlarda olacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?

Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?

Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?

Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?

Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Cemre Gümeli : Meryem

Okan Şenozan : Karabay

Aytek Şayan : Şahbaz

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Şeyma Peçe : Esther

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Dilistan Balcı : Ayşe

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

Serkan Ergün : Burak Reis

Haberler.com - Gündem