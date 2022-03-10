Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanı izle!
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanını araştırıyor. Seyircisinin ilgisini çekmeyi başaran Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni bölüm fragmanında izleyiciyi neler bekliyor merak konusu oldu. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarından her Perşembe izleyicisi ile buluşuyor. Tarihi dönem dizisi olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı seyirciden tam not almayı başardı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleyen seyirciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanı araştırıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 23:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizin detaylardadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 23:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizin detaylardadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını yanıt aranıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
Pelin Akil Altan : Izabel
Yiğit Özşener : Pietro
Devrim Evin : Antuan (posedion)
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.