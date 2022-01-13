Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanıyor? Barbaroslar yeni bölümü ne zaman, hangi gün ve kanalda yayınlanır?

Barbaroslar ne zaman 2022? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanıyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü hangi gün ve kanalda yayınlanır?

BARBAROSLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün yani 13 Ocak ekranlara gelmeyecek. Dizi yeni bölümü ile haftaya yayınlanacaktır.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ FRAGMAN ÇIKTI MI?

Evet dizinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü haftaya 20 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecektir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?

Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?

Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?

Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?

Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan

Ulaş Tuna Astepe

Yetkin Dikinciler

Caner Topçu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Pelin Akil

Yiğit Özşener

Cemre Gümeli

Devrim Evin

İsmail Filiz

Batuhan Bayar

Aytek Şayan

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