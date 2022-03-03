Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı full HD bölüm izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm tek parça izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm n

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full HD izle ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm tek parça izle ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı full HD bölüm izle diye araştırıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı full HD bölüm izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm tek parça izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır? Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Kelemez'deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç'un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas'ı Oruç Reis'e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas'ı kendine nasıl çekecektir? Mesih Paşa'dan imtiyazla Kelemez'e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır'dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem'in tutumu ne olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener : Pietro

Devrim Evin : Antuan (posedion)

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem