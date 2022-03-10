Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi gün?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BARBAROSLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır? Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Kelemez'deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç'un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas'ı Oruç Reis'e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas'ı kendine nasıl çekecektir? Mesih Paşa'dan imtiyazla Kelemez'e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır'dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem'in tutumu ne olacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?

Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?

Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?

TRT1 3 MART YAYIN AKIŞI



16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Ulaş Tuna Astepe

Yetkin Dikinciler

Caner Topçu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Pelin Akil

Yiğit Özşener

Cemre Gümeli

Devrim Evin

İsmail Filiz

Batuhan Bayar

Aytek Şayan

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