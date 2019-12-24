Barakada yanarak öldü
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Barakada yanarak öldü

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.

24.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:22
Barakada yanarak öldü

SAKARYA'nın ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde, Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi'nde bulunan arsada bulunan barakada yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakaya giren ekipler, Vefa Zortul'un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vefa Zortul'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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