Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür - Magazin
Fox, TV, Magazin

Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram'dan bornozlu pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

25.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:42
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veriyor.

REYTİNGLERİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Dizide gösterdiği başarılı performansı ile göz dolduran Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile güzel gelen reytinglerin keyfini yaşadığını gösterdi. Baraj dizisinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

"SÜPERSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bornozlu seksi pozuyla takipçilerini adeta mest eden Yılmaz, binlerce beğeni ve iltifat içerikli çok sayıda yorum aldı. Oyuncu, "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" diye yazdı.

Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

Haberin Videosu:

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (8)
500
ZKFODK: Giyer beyaz bornoz, koyar lahmacuna bol maydanoz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AVNİ: basında sansür istemiyoruz.fillandiya başbakanı sanna marin çok güzelsin.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
NORMOZ: Bornozuna laf edip olmayın maydanoz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
25: Normoz ne lan?Akıllı ol tokatı yersin.
Yayından Kaldır
ZİYAA: Kapa çeneni lavuk dürbünlü
Yayından Kaldır
AHMET: Saçma yorum yazıyorsun ayni Daha akıllıca yorum yap
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
İMLA KURALLARI: Yorum yap değil,Yorum yaz olacak
1 1 Yayından Kaldır
İMLA KURALLARI: ayni değil Avni olacak
1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Magazin
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu Magazin
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu
Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı Magazin
Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı Magazin
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Magazin
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Asteriks ve Oburiks'in efsane ismi evinde ölü bulundu Magazin
Asteriks ve Oburiks'in efsane ismi evinde ölü bulundu
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:00:25. #1.15#
title