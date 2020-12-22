Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi gün, konusu nedir?
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Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi gün, konusu nedir?

22.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:48
Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi gün, konusu nedir?

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi gün, konusu nedir?

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi neredeçekiliyor? Baraj dizisi hangi gün, konusu nedir?

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 19. yeni bölümüyle yine salı 22 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ DİZİS KONUSU

"Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman (Nazım Güney)

Biran Damla Yılmaz (Nehir Aksu)

Burak Yörük (Tarık Yılmaz)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

İman Casablanca (Zahra)

Gizem Karaca (Bahar)

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