Bara Giden Kadın Askerlerin Eğlencesi Kanlı Bitti

İki kadın askerin eğlence gecesi kanlı bitti. Şimdi kadınlardan biri hapiste, diğeri ise yoğun bakımda.

EĞLENMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTILAR

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca Adası'nda Sydney Cole ve Sarah Ann Garrity adındaki iki genç kadın, gece eğlenmek üzere dışarı çıktı. Gittikleri Banana's isimli gece kulübünde her şey yolunda giderken bir süre sonra aralarında tartışma çıktı.

BOĞAZINA BARDAK SAPLANDI

Saatler 01.00'i gösteriyordu ve ortalık aniden karıştı. Etraftakiler gördüklerine inanamadı çünkü iki arkadaştan biri, diğerinin boğazına bardak sapladı. Gece kulübü bir anda kan gölüne döndü. Hemen sağlık ekipleri arandı. Görevliler hızla olay yerine geldi. Ancak yaralı kadın çok kan kaybetmişti. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Hemen ardından genç kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor. Arkadaşı ise apar topar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin de İngiliz askeri olduğu açıklandı. 19 yaşındaki Sydney Cole, Pazar günü mahkemeye çıkartıldı. Hakim tutuklanmasına karar verdi. 22 yaşındaki Sarah Ann Garrity'nin durumu ise kritik.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Palma kentinde meydana gelen olayın ardından, Büyük Britanya Ordusu açıklama yaptı: "Görevde olmayan iki askerin bir olaya karıştığını biliyoruz. İspanyol polisinin soruşturması devam ederken, yorum yapamayız."