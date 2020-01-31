: 'Banker Bilo' filmi Kocaeli'de gerçek oldu

31.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:17

Doğu ilerinden aldıkları göçmenleri İstanbul'a götürme vaadiyle yüksek fiyatlar karşılığında Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirerek, "Burası İstanbul" diyen otobüs ve minibüs sürücüleri, muavinlerin de arasında olduğu 8 kaçak göçmen sevki yapan şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 kişinin ülke içerisinde göçmenlerin kaçak sevki yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik 29 Ocak tarihinde Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs sürücüleri, muavinler ve taksi sürücülerinin de olduğu C.A., A.K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H.Ç., B.Z., Ş.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.



Doğu illerden aldıkları mültecileri İstanbul diye Kocaeli'ye bıraktıkları ortaya çıktı



Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahısların burada yapılan işlemlerinde, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve doğu illerinden İstanbul'a gitmek isteyen mültecileri alarak yüksek fiyat karşılığında Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirdikleri belirlendi. Şahısların birçok mülteciyi, "Burası İstanbul" diyerek Gebze'de araçtan indirdiği öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemelerde taksi sürücülerinin Gebze'den İstanbul'a gitmek isteyen mültecilerden yüksek miktarda para isteyerek, kaçak olarak sevkini yaptıkları belirlendi.



"Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalım"



Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünden sevkleri için araçlara bindirilen şahıslardan birisi, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalım, çirkin çıkmayalım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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