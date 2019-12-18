"Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı
İstanbul Fatih'te bir sürücü karıştığı kaza sonrası ortalığı birbirine kattı. 'Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin' deyip polislere küfür eden sürücü gözaltına alındı.
Fatih'te meydana gelen bir kaza sonrası ortalık fena karıştı. İ.B isimli sürücünün aracına çarpan taksicinin polis çağırmak istemesi üzerine şüpheli polislere küfür ederek olay yerinden ayrıldı. Kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih'te İ.B. isimli bir sürücünün kullandığı araçla ticari taksinin çarpışması sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen İ.B., taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici kazadan dolayı özür dileyerek, olay yerine polis çağırarak tutanak tutmak istedi. Bunu üzerine İ.B. ise, 'Polis benim hakkımda ceza kesecek. Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum kralı gelsin' diyerek küfürler savurdu.
POLİSLERE KÜFÜR ETTİ
Taksicinin düzgün bir dille trafik polisi çağırmak istemesini yinelemesi üzerine, sürücü İ.B., 'Bugün benim aracıma bir taksici daha vurdu, ben bir şey demedim' deyip polislere küfürler etmeye devam etti. Bir vatandaş araya girerek sakinleştirmeye çalışırken, sürücü İ.B. yine küfürler ederek, 'Ben sana numaramı vereyim yarın ara beni, ben kimseyi tanımam' diyerek kaza mahallinden ayrıldı.
KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından görüntülerin yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri o sürücünün peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından sürücü belirlenerek kısa sürede gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Haber Videosu: "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı
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olay yerinden ayrıldı tabi hahaha baktılar araştırdılar dayısı yok yakaladılar hahahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen sadrazamın sol tarafımısınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olur soylerim krala..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu ülkede hafif hapis cezası çok gereksiz, hafif hapis cezası yerine kol kırma cezası vereceksin aklında kalsın bir daha yapmasın . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Burasi Texas mi . Ceza yüksek olur insallah. Biktik bu jangolardan.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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adam doğru söylemiş kralı gelse beni tutklyamaz bak serbest kalmış arkasında nasıl bir güç var kimbilir.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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arkasında güç falan yok bu ülkede ev basıp komşu dövenler, karısına pompalı ile ateş edip öldürmediği için tahliye olanlarla dolu ülkede adalet yok adalet5 Yayından Kaldır