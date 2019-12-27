: Balon balıklarından sağlık sektörü için ham madde üretildi

27.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:01

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri, balon balığının derisinden biyomedikal alanda kullanılması planlanan jelatin ve kolajen, dişinden ise diş dolgusu ve kaplama için ham madde üretti.

Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamada bulunan İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu ile birlikte denizler için tehlike oluşturan balon balıklarını ekonomiye kazandırılması yönünde çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye denizlerinde yoğun olarak bulunan balon balıklarının 8 ayrı türe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, bazılarının zehirli ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Bunların da balıkçılık ve ekosisteme ciddi zararlar verdiğini dile getiren Turan, yaptıkları çalışmayla ilgili şöyle konuştu:

"Bunun sonucu olarak bir çok işlemden sonra balon balıklarının bir çok türünden kolajen ve jelatin elde ettik. Bu ham madde başta sağlık, kozmetik ve kimyacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan bir üründür. Bu sayede bir çok sektöre cevap verebilecek ham madde oluşturmuş olduk. Bunun ürüne dönüştürülme aşamaları için çalışmalarımız olacak. Elde ettiğimiz analizlerde kolajen ve jelatinde 'tetrodotoksin' bulamadık. Bu da kullanılabilir olduğunun işaretidir. Bu şekilde balon balıklarının ekonomiye kazandırılması için önemli bir gelişmedir. Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyacaktır."

Balon balığının dişinden dolgu ve kaplama için ham madde

Öte yandan, yine balon balığının dişleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Cemal Turan, dişinden de dişçilik alanında kullanılacak dolgu ve kaplama için ham madde ürettiklerini belirtti.

Ürettikleri ham maddeyi işledikten sonra uzmanlar ile birlikte çürük bir insan dişine uyguladıklarını anlatan Turan, oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

İlerleyen aşamalarda bunun ürün haline getirilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Yaptığımız testler ve analizlerde kullanılabilecek olduğunu tespit ettik." dedi.

Cemal Turan, yaptıkları çalışmayla ilgili patent başvurusunda bulunduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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