Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti
Batman'da hurdacıya balkondan hurda verdiği sırada elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti. Hurdacının kaçtığı bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kozluk İslambey Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Hurda alıcısına evdeki hurdaları vermek isteyen Sevgi Gezgin (38), damdan sarkıttığı şişin elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapıldı.
HURDACI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yüksek gelirime kapılan kadın hayatını kaybederken, hurdacı olay yerinden kaçtığı belirtildi.
POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kozluk Devlet hastaneye kaldırıldı.
YÜKSEK GERİLİM HATTI
Elektrik telleriyle taşınan yüksek akım hem insanlar hem de hayvanlar için hayli tehlikelidir. Teldeki akımın tamamının ya da bir kısmının canlının vücudundan geçmesi yani elektrik çarpması ölüme kadar varan sonuçlara neden olabilir.