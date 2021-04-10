Balkar'a 30 bin metrekare kilitli taş döşendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesinde son 1 yılda 30 bin metrekare kilitli taş döşendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesinde son 1 yılda 30 bin metrekare kilitli taş döşendi.

Belediyenin imkanları ile beldenin cehresini değiştirdiklerini dile getiren Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, işçiler ile birlikte çalışıyor. Başkan Orhan Orhan, son bir yıldan beri kilitli taş döşeme işine önem verdiklerini belirterek, 30 bin metrekare döşediklerini söyledi.

Orhan Orhan, "Beldemizin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Son dönemde kilitli taş döşeme işine ağırlık veriyoruz. Belediyemizin hizmetlerinin halka ulaşmasında Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı