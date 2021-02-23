Balıkesir'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

23.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:45
Balıkesir'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Balıkesir'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kim Kardashian Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 09:45:32. #1.16#
title