Balıkçının, evinin önündeki takası yandı

SAMSUN'da tadilatının ardından sahibinin evinin önünde denize indirilmeyi bekleyen balıkçı takası, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Canik ilçesi Yenimahalle'de Cengiz Tarhanacı, tadilatının ardından balıkçı takasını evinin önüne bıraktı. Dün saat 23.00 sıralarında takada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, Tarhanacı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, denize indirilmek üzere bekletilen takadaki yangına müdahale ederek söndürdü.Takanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA