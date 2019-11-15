Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı

15.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:34

Bakırköy'de bir evde biri 6 yaşındaki çocuk, karı kocanın cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilirken ailenin küçük çocuğu Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE POLİS DEHŞETLE KARŞILAŞTI

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede bu sabah 06.45'te meydana gelen olayda apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı.

SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.

YÜREKLERİ YAKAN FOTOĞRAF

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

ANNE CAN HAVLİYLE DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MAHALLE BAKKALI: MADDİ SIKINTILARI YOKTU

Siyanürlü ölümün ardından konuşan mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, ailenin babasını en son dün akşam gördüğünü söyledi. "Su ve sigara aldı" diyen bakkal, ölen ailenin herhangi bir maddi sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA