Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı
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Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de bir evde 6 yaşındaki çocuk ile karı koca evlerinde ölü bulundu. Yapılan inceleme sonucu evde siyanür tespit edildi. Ailenin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin doğum gününde çekildikleri yürekleri dağlayan fotoğrafı ajanslar tarafından servis edildi.

15.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:34
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de bir evde biri 6 yaşındaki çocuk, karı kocanın cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilirken ailenin küçük çocuğu Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE POLİS DEHŞETLE KARŞILAŞTI

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede bu sabah 06.45'te meydana gelen olayda apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı.

SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.

YÜREKLERİ YAKAN FOTOĞRAF

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

ANNE CAN HAVLİYLE DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MAHALLE BAKKALI: MADDİ SIKINTILARI YOKTU

Siyanürlü ölümün ardından konuşan mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, ailenin babasını en son dün akşam gördüğünü söyledi. "Su ve sigara aldı" diyen bakkal, ölen ailenin herhangi bir maddi sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı
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HABER YORUMLARI (11)

  • ADINIZI YAZIN:
    Nedenini devlet araştırması lazım neden oluyor her kez bulanım da böyle gitmez .
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  • ADINIZI YAZIN YANLIZ KURT:
    bakkalda hemen olayı çözmüş adam zenginlikten eşine çocuğuna canına kıydı
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  • RİZELİ53:
    Bireysel ölümlere üzülürken artık aile facialarıyla karşılaşır olduk. Allah herkese güç kuvvet versin kimseyi bataklığa sapkınlığa sürüklemesin. Zor zor zor. .
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  • İTİBARDAN TAVİZ OLMAAZ:
    devlete çökenler yemekle uğraşıyorlar seni duymazlar ; saray duvarları ses geçirmez
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  • S.ŞAHİN:
    Uzman, siyasetçi yok bilmem Nebiler çıkıp ahkam kesiyorlar, , beylerr bakın bunlarında bazılarınızda hiç bir sıkıntısı yok deniyor, , bu millete her gün bazı yayın organları vasıtası ile, her şey çok kötü, lanet olsun batıyoruz, yaşamak zil oldu, gibi olumsuzluklar, karamsarlıklar tetikçi siyasetçiler ve Tv ciler el pompalanıyor, içinde Maneviyatı olmayan yada zayıf olanlarda çöküntüye giriyor, ŞÜKÜR bitti, HAMD etmek kalmadı, SABIR hiç yok, RIZA unutturuldu, , , , bu tür olayları her açıdan Araştırın bakın. . . . .
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  • MADDİYAT:
    çok üzüntü verici bir durum insanlarımızın bu duruma düşmesi :( Allah milletimize sabır versin , iktidar ve yandaşlarınada vicdan merhamet ve akıl fikir versin
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  • SALDA:
    Birileri malına mal canına can katıyor. Birileri yaşamaktan beziyor nasıl bir ülke olduk biz. Kimse kimseyte güvenmez herkes gösteriş paşinde herkes herşey benim olsun derd, inde. millet aç geziyor çocuk okutuyor çocuk asgari ücretle işe girmek zorunda o zaman ilkokuldan sonra eskidi gibi okumasın nasıl olsa oda asgari ücretle işe başlar.
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