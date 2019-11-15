Bakırköy'de aynı aileden 3 kişinin öldüğü evde KBRN ekipleri siyanürü tespit etti

15.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:03

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Aynı aileden 6 yaşındaki bir çocuk ve karı kocanın ölü bulunduğu evlerindeki dairede koku nedeniyle AFAD KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer)bölgeye geldi. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildi.

SİYANÜRÜ KBRN EKİPLERİ BULDU

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD'ın KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KBRN NEDİR?

KBRN'nin açılımı, "Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler" dir. KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

Günümüzde savaş sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırır. Bütün bu riskler, geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine/değişimine neden olur.

KBRN maddeleri ile ilgili bilgi, kullanım ve denetim yetersizliği bugün tehlikeyi en yüksek düzeye taşımıştır.

Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu, düzensiz bir kentleşme ile sanayileşmenin getirdiği riskler, diğer ülkelere oranla bu konuda bizleri daha fazla risk altında bırakmakta ve daha fazla hazırlıklı olmayı bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır.

Türkiye'de, sanayi kazalarına müdahale etmek konusunda; İl Özel İdareleri Kanunu'nun 69. Maddesi ve Belediye Kanunu'nun 53. Maddesi gereği, gerekli yetkileri yerel yönetimlere vermiştir. Her il, kendi Kbrn risklerini tespit ettikten sonra gerekli müdahale mekanizmasını oluşturmak ve sistemlerini kurmak zorundadır.

Bu çerçevede Kbrn İl Yapılanması Programı oluşturulmuştur. KBRN tehlikelerinde birçok disiplin, kuruluş aynı anda ve aynı yerde çalışır.

Bu yapılanmada yer alan kurum ve kuruluşlar:

1. İl Sağlık Müdürlüğü,

2. İl İtfaiye Birlikleri,

3. İl Emniyet Birimleri (Polis, Jandarma),

4. Türk Silahlı Kuvvetleri,

5. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (İl Meteoroloji Müdürlüğü),

6. Belediyeler,

7. Mahalle Gönüllüleri Dernekleri,

8. Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

KBRN tehlikelerinde her kurum ve kuruluş; kendi özel konumları ve almış olduğu görevler itibari ile sadece önceden belirlenmiş faaliyetleri yerine getirir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Kanunu gereği, bu organizasyon; İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yürütülür ve yönetilir.

Kaynak: AA