Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
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Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastanın taburcu olduğunu belirten Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini ifade etti.

25.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı" ifadelerinin kullandı.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısının tek tek her birimize bağlı olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Virüs genç, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Fark etmediğiniz bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak" dedi.

"OKULLARA VERİLEN ARA UZATILDI"

Günlerdir merakla edilen "Okullara verilen ara uzatılacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca,"Okullara verilen ara uzatılacak. Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar" dedi.

"İKİ VAKAMIZI TABURCU ETTİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti" ifadelerini kullandı.

"83 MİLYONUN TEST YAPTIRMASI GEREKMİYOR"

"Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak" diyen Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz. Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı.

Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var

Haberin Videosu:

Fahrettin Koca: 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu

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