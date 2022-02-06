BAKAN SOYLU SANCAKTEPE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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BAKAN SOYLU SANCAKTEPE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'nin muhtarlarıyla bir araya geldi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'nin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediyesi binasında düzenlenen Sancaktepe Muhtarlar Toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, Sancaktepe İlçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de arasında bulunduğu katılımcılar ve Sancaktepe'de görev yapan 17 muhtar katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

BAKAN SOYLU SANCAKTEPE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAKAN SOYLU SANCAKTEPE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAKAN SOYLU SANCAKTEPE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Süleyman Soylu, Muhterem İnce, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel, Haber

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