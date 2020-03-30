Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Evde Kal' çağrılarına tepki olarak çalışmak zorunda olduğunu belirten ve "Beni bu senin düzenin öldürür" diyen tır şoförünün gözaltına alınmasıyla ilgili "Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalından yapılan canlı yayında koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlere ve bazı sosyal medya paylaşımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

TIR ŞOFÖRÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Paylaştığı bir TikTok videsunda "Evde Kal" çağırlarına tepki göstererek "Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Ha senin lafınla açlıktan kepazelikten ölmüşüz, ha virüsten ölmüşüz. Beni bu virüs öldürmez beni bu senin düzenin öldürür" diyen ve gözaltına alınan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız. Bugüne kadar da bırakmadık. ABD'de acil servislere alınmayıp, ölen insanlar var. Burası parası olanın tedavi edildiği bir ülke. Benim ülkemde parası olup olmayan herkes tedavi edilebilir. Aynı zamanda kim sıkıntı çekiyorsa, devletimizin tüm kurumları tarafından el açılır" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Malik Baran Yılmaz, adli kontrol şartıyla akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından BirGün'e konuşan Yılmaz, "Ben yoksulların isyanını dile getirdim. Kimseyi galeyana getirme derdim yok. Bunlar bizim gerçeğimiz. Söylediklerimin arkasındayın. Bizim dışarda olmamız halk sağlığına tehdit. Emniyette ve savcılıkta bunları anlattım" diye konuştu.