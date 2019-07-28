Bakan Soylu, emniyete 3 bin kadın personel alacağını duyurdu

Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.